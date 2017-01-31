Собственно, президенту Франсуа Олланду Франция отказала еще раньше, лишив того шанса на второй президентский срок. Сейчас же на праймериз Социалистической партии французы отказались поддержать главу французского правительства Мануэля Вальса, который рассчитывал на президентскую номинацию в отсутствие в кандидатских раскладах своего шефа.

Но нелюбовь к действующим социалистическим руководителям страны такова, что на праймериз была поддержана кандидатура бывшего министра образования Бенуа Амона. Амон покинул правительство еще в 2014 года, и на нем не лежит тень прямой ответственности за нынешнюю власть. Таким образом во Франции явно ощущается антивластный политический запрос. Социалисты в глубоком кризисе. То обстоятельство, что Амон обошел Вальса, заметно усиливает шансы другого антисистемного кандидата – Эмануэля Макрона, бывшего министра экономики, покинувшего правительство еще летом и принявшегося строить самостоятельную политическую карьеру.

Кстати, в его пользу говорит то, что номинально он никогда не состоял в Социалистической партии. Бенуа Амон же представляет весьма левое крыло социалистов, по взглядам он даже ближе к Жан-Люку Меланшону, которого поддержали французские коммунисты. Так, например, он выступает за увеличение минимальной заработной платы, сокращение рабочей недели, компенсации гражданам, которых вытесняют с рынка труда роботы.

Кроме того, прогрессивность его взглядов заходит настолько далеко, что Амон предлагает легализовать курение конопли и эвтаназию – добровольный уход из жизни. В этом смысле он прямая противоположность радикальному консерватору Франсуа Фийону, который выиграл президентскую номинацию от республиканцев: тот предлагает рабочую неделю увеличить, резко сократить социальные выплаты, придерживается весьма традиционных католических взглядов на семью и личную жизнь. Такая поляризация правого и левого кандидатов высвобождает больше места по центру, где, ближе к левой части, идет Эмануэль Макрон.

Бенуа Амон очень сильно уступает Макрону по популярности, что дает возможность тому привлечь больше голосов, традиционно уходящих за социалистов. В то же время в правой части спектра Фийон напрямую сталкивается с националисткой Марин Ле Пен, и они отнимают друг у друга голоса. Привлекательность Макрона для сторонников центристских позиций как со стороны левых, так и правых избирателей делает его все более привлекательной кандидатурой. К тому же Франсуа Фийон сейчас оказался в центре финансового скандала: его жена Пенелопа, как выяснили журналисты, долгое время получала зарплату из парламентских фондов как помощница, но никакой ее деятельности в этом качестве зафиксировано не было.

Это сильно бьет по репутации кандидата, и даже поговаривают, что это может привести к замене его на другую фигуру – вспоминают опять в этом качестве о другом скандальном политике, Николя Саркози. Интересно, что подобные злоупотребления Европарламент обнаружил и у Марин Ле Пен. Она переплатила своим помощникам 340 тысяч евро, и теперь обязана вернуть эти деньги из своего кармана. На этом фоне молодой, энергичный и не в пример конкурентам честный Эмануэль Макрон выглядит еще более привлекательным. Но до первого тура выборов еще остается три месяца, загадывать, как выстроится пара фаворитов, еще рано.