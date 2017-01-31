Решением Сената: Рекс Тиллерсон в шаге от поста госсекретаря США

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон прошел процедурное голосование в сенате, свидетельствуют результаты голосования, сообщает РИА Новости.

Сенат постановил прекратить дебаты по кандидатуре Тиллерсона, несмотря на возражения демократического меньшинства. Теперь кандидатура Тиллерсона будет вынесена на голосование сессии сената, которое может состояться позднее на этой неделе.

Демократы, которые в меньшинстве в сенате США, пытались на заседании блокировать указ президента Дональда Трампа по иммиграции и утверждение Рекса Тиллерсона госсекретарем. Республиканское большинство блокировало эти попытки.