 

Глава спецслужб заказал убийство журналистки? за расследование убийства Кеннеди

 

Окружная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен заново изучает обстоятельства таинственной смерти 51 год назад американской журналистки, проводившей собственное расследование убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщает близкий к президенту Трампу телеканал Fox News.

Дороти Килгэллен

Основанием для этого стал выход в свет книги "Репортер, знавшая слишком много", которая содержит до сих пор неизвестные подробности, имеющие непосредственное отношение к кончине журналистки Дороти Килгэллен.

Официальный представитель окружного прокурора Сайруса Вэнса Хоан Воллеро подтвердил, что его подчиненные ознакомились с содержанием книги и с письмом ее автора Марка Шоу, который считает целесообразным заново провести расследование смерти журналистки в связи с появлением новых фактов и улик.

"Я надеюсь на то, что прокуратура проверит имеющиеся сведения и опросит свидетелей, которые пока еще живы", - приводит телеканал слова Шоу.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что снайпером-одиночкой был Ли Харви Освальд, застреленный через два дня после убийства президента.

Килгэллен, которая вела собственную колонку в вечерней газете New York Journal American и программу на телевидении, была единственной журналисткой, которой разрешили взять интервью у убийцы Освальда - Джека Руби. Женщина предала гласности показания Руби, в том числе комиссии Уоррена, до их официальной публикации, чем нажила себе могущественного врага - директора ФБР Эдгара Гувера.

8 ноября 1965 года тело 52-летней Килгэллен, на котором не было признаков насилия, было обнаружено в квартире на Манхэттене, судмедэкспертиза заключила, что причиной скоропостижной кончины стала летальная смесь алкоголя и снотворного.

360 просмотров


Старости
Что Назарбаев объявит Казахстану?
Что Назарбаев объявит Казахстану? Обновлено
Наша погода
Сегодня 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 3° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.0563 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Глава спецслужб заказал убийство журналистки? за расследование убийства Кеннеди
Решением Сената: Рекс Тиллерсон в шаге от поста госсекретаря США
Франция отказала власти наш комментарий
Генерал А.Човдаров: «Что мне, сироте, теперь делать?» haqqin.az из зала суда
Сегодня пройдет жеребьевка "Евровидения-2017"
Cын мэра Махачкалы под арестом
"Иран и Армения против Азербайджана и Израиля" послесловие к визиту министра обороны Армении в Иран
Порошенко созывает чрезвычайное заседание по Донбассу
Переговоры Гудси Османова с премьер-министром Молдовы
Спикер Госдумы В.Володин едет в Баку
МИД Азербайджана о финансировании телеканала оппозиции американскими фондами эксклюзив
Обама открыто выступил против Трампа
Credit Suisse заплатит за растрату денег клиентов из Турции 150 млн. долларов
У Литвы больше нет территориальных претензий к России
В Тбилиси создали путеводитель по винному туризму
Дагестанец получил пять лет за финансирование ИГИЛ
Белый дом о разговоре Трампа с Путиным Конструктивные переговоры
Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату
В Турции начался суд над сотнями участников попытки госпереворота
Иран запустил ракету средней дальности
37-летний азербайджанец стал замминистра экономики России
Возглас Роберта Кочаряна: «Ты что, осел? Мы даже Лачин не можем переварить, а ты и Кельбаджар захотел?»
Российские «Искандеры» находятся в Армении с 2014 года Сенсационное заявление
В Германии подали в суд на WhatsApp Неправомерная передача личных данных
В Беларуси появились радиоактивные подгузники