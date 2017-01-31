 

Мадуро поделился властью

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко усилил позиции вице-президента Тарека Эль-Аиссами, передав ему часть своих полномочий, передает РИА Новости.

Согласно опубликованному в Gaceta Oficial решению главы государства, не менее 15 его полномочий переходят теперь к Эль-Аиссами. В частности, именно он будет отвечать за распределение средств между министерствами, назначать заместителей министров, подписывать указы об экспроприации и освобождать от уплаты НДС предприятия стратегических отраслей, отмечает портал Noticias24.

Эль-Аиссами был назначен на пост вице-президента в начале января этого года. По Конституции именно вице-президент берет на себя полномочия главы государства в случае его отставки, если она происходит после завершения половины срока текущего президента.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.

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