Трамп уволил и.о. генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Салли Йейтс заявила, что Министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде.

Салли Йейтс, назначенная на свой пост при предшественнике Трампа Бараке Обаме, отметила, что "не убеждена в законности указа президента".

Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Вирджиния Дана Боенте. В должности генпрокурора Йейтс должен сменить выдвинутый Дональдом Трампом Джефф Сешнс.