США перебрасывают танки в Европу

Часть американских танков "Абрамс", развернутых на ротационной основе согласно плану операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), будет доставлена уже на этой неделе из Польши в Латвию, Литву и Эстонию. Это произойдет после завершения начавшихся в понедельник совместных американо-польских учений, сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Издание не уточняет, сколько именно танков планируется перебросить в три прибалтийские страны. Однако газета информировала, что бронетехника с экипажами будет дислоцирована там до весны.

Решение о размещении в Польше танковой бригады было принято на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года. Численность бригады составляет 3,5 тысячи солдат. Они располагают десятками единиц бронетехники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin. Американская бригада размещается на четырех базах в городах Жагань, Свентошув, Сквежина и Болеславец на западе страны.