Арабское издание Daily Sabah сообщило, что президента Сирии Башара Асада госпитализировали с ишемическим инсультом. Наряду с этим распространяются слухи, что на жизнь сирийского диктатора совершено покушение.

«Известный телеведущий канала Аль-Джазира Фейсал аль-Касем заявил в своем Twitter, что Асад прикован к постели, но он не в коме», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила ливанская газета al-Mustaqbal. Еще одно издание — газета Saudi Asharq al-Awsat — также проинформировало своих читателей о госпитализации Башара Асада.

В свою очередь, представители президента Асада опровергли эту информацию, заявив, что у него нет проблем со здоровьем.

Напомним, ранее СМИ заявили, что Асад причастен к применению химоружия в Сирии.