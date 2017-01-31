Более 200 горняков оказались заблокированными под землей из-за того, что при обстреле ВСУ была обесточена шахта имени Засядько, сообщает «Лайф».

Украинские силовики повредили линию электропередач, поэтому 230 рабочих не могут подняться на поверхность.

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За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины погибли трое военных, сообщает пресс-служба штаба операции украинских войск в Донбассе. Еще 20 человек получили ранения, четверо были травмированы. Боевые действия в промзоне Авдеевки - пригорода Донецка - продолжаются с воскресенья.

В понедельник украинское Министерство обороны сообщило о гибели пятерых военнослужащих, а также о 13 раненых.

Между тем в самопровозглашенной «Донецкой народной республике» заявили, что 29 и 30 января были убиты 78 украинских военных, 76 получили ранения, передает Интерфакс.

Об этом журналистам сообщил «заместитель командующего оперативным командованием «ДНР» Эдуард Басурин со ссылкой на доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, который якобы оказался в распоряжении сепаратистов.