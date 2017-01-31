 

Хуситы напали на саудовский военный корабль видео

 

Повстанцы-хуситы атаковали саудовский военный корабль 30 января у западного побережья Йемена, передает Reuters.

Хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего взорвалась.

В результате взрыва погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар. 

Хуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль "принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков".

1099 просмотров


Старости
Что Назарбаев объявит Казахстану?
Что Назарбаев объявит Казахстану? Обновлено
Наша погода
Сегодня 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 3° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Женщина напала на банк в Баку
Уволен глава еще одного азербайджанского банка
Минфин России предложил девальвировать рубль
Секреты министра Этибара Пирвердиева рубрика haqqin.az: беседы с министром
Лейла Алиева и Эмин Агаларов с детьми в Швейцарии Светская хроника; фото
Азербайджанское молоко в предвыборной грызне в Армении фото
56-летний мужчина повесился в Губе
Обрушение здания в Стамбуле: есть пострадавшие фото; видео
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Хуситы напали на саудовский военный корабль видео
Тяжелые бои в Украине Много убитых; обновлено
Асад госпитализирован с инсультом Арабские СМИ
Глава МИД Катара на переговорах с Ильхамом Алиевым
США перебрасывают танки в Европу
Трамп уволил и.о. генпрокурора США
На Луне нашли «следы жизни»
Бои в Дагестане
Мадуро поделился властью
Пожар в жилом доме Баку десятки человек эвакуированы
Глава спецслужб заказал убийство журналистки? за расследование убийства Кеннеди
Решением Сената: Рекс Тиллерсон в шаге от поста госсекретаря США
Франция отказала власти наш комментарий
Генерал А.Човдаров: «Что мне, сироте, теперь делать?» haqqin.az из зала суда
Сегодня пройдет жеребьевка "Евровидения-2017"
Cын мэра Махачкалы под арестом