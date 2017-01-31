Пожалуй, ни для кого не является новостью, что в Армении в предвыборный период борьба между кандидатами всегда выходит далеко за рамки цивилизованной политической конкуренции.

Перестрелки, запугивания, похищения родственников кандидатов и не редко их самих уже давно стали весьма обыденными вещами в армянских реалиях. Также нередко в борьбе за заветный мандат кандидаты в депутаты поливают друг друга грязью с помощью подконтрольных им СМИ. «Карманные» журналисты обвиняют оппонентов своих хозяев во всех смертных грехах, публикуя «разоблачительные» материалы и доставая все новые и новые будоражащие публику «факты», проливающие свет на темные стороны жизни своей жертвы.

И вот в одной из таких грязных кампаний досталось и Азербайджану. Армянский портал shamshyan.com по заказу оппонентов одного из кандидатов в депутаты от РПА вчера опубликовал очередной «разоблачающий» материал.

В публикации, в частности, говорится, что в редакцию обратились сразу несколько жителей Еревана (естественно, не пожелавших представиться) и заявили о том, что принадлежащая депутату Национального собрания Армении от фракции РПА Аркадию Амбарцумяну фирма «Слав Груп» ввозит в Армению детское молоко азербайджанского производства.

Мало того, возмущенные граждане, обратившиеся в издание, в подробностях рассказывали, к каким ужасающим последствиям приводит использование данной продукции. Неизвестных детей анонимных «потерпевших» якобы массово госпитализировали именно после использования этого молока. Для пущей же достоверности «потерпевшие» даже представили изданию упаковки данной продукции и заявили о решительной готовности подать в суд на подрывающего национальную безопасность и здоровье их детей депутата.