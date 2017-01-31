 

Азербайджанское молоко в предвыборной грызне в Армении фото

Автор: Отдел Армении 

Пожалуй, ни для кого не является новостью, что в Армении в предвыборный период борьба между кандидатами всегда выходит далеко за рамки цивилизованной политической конкуренции.

Перестрелки, запугивания, похищения родственников кандидатов и не редко их самих уже давно стали весьма обыденными вещами в армянских реалиях. Также нередко в борьбе за заветный мандат кандидаты в депутаты поливают друг друга грязью с помощью подконтрольных им СМИ. «Карманные» журналисты обвиняют оппонентов своих хозяев во всех смертных грехах, публикуя «разоблачительные» материалы и доставая все новые и новые будоражащие публику «факты», проливающие свет на темные стороны жизни своей жертвы.

И вот в одной из таких грязных кампаний досталось и Азербайджану. Армянский портал shamshyan.com по заказу оппонентов одного из кандидатов в депутаты от РПА вчера опубликовал очередной «разоблачающий» материал.

В публикации, в частности, говорится, что в редакцию обратились сразу несколько жителей Еревана (естественно, не пожелавших представиться) и заявили о том, что принадлежащая депутату Национального собрания Армении от фракции РПА Аркадию Амбарцумяну фирма «Слав Груп» ввозит в Армению детское молоко азербайджанского производства.

Мало того, возмущенные граждане, обратившиеся в издание, в подробностях рассказывали, к каким ужасающим последствиям приводит использование данной продукции. Неизвестных детей анонимных «потерпевших» якобы массово госпитализировали именно после использования этого молока. Для пущей же достоверности «потерпевшие» даже представили изданию упаковки данной продукции и заявили о решительной готовности подать в суд на подрывающего национальную безопасность и здоровье их детей депутата.

 

2218 просмотров


Старости
Что Назарбаев объявит Казахстану?
Что Назарбаев объявит Казахстану? Обновлено
Наша погода
Сегодня 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 3° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Женщина напала на банк в Баку
Уволен глава еще одного азербайджанского банка
Минфин России предложил девальвировать рубль
Секреты министра Этибара Пирвердиева рубрика haqqin.az: беседы с министром
Лейла Алиева и Эмин Агаларов с детьми в Швейцарии Светская хроника; фото
Азербайджанское молоко в предвыборной грызне в Армении фото
56-летний мужчина повесился в Губе
Обрушение здания в Стамбуле: есть пострадавшие фото; видео
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Хуситы напали на саудовский военный корабль видео
Тяжелые бои в Украине Много убитых; обновлено
Асад госпитализирован с инсультом Арабские СМИ
Глава МИД Катара на переговорах с Ильхамом Алиевым
США перебрасывают танки в Европу
Трамп уволил и.о. генпрокурора США
На Луне нашли «следы жизни»
Бои в Дагестане
Мадуро поделился властью
Пожар в жилом доме Баку десятки человек эвакуированы
Глава спецслужб заказал убийство журналистки? за расследование убийства Кеннеди
Решением Сената: Рекс Тиллерсон в шаге от поста госсекретаря США
Франция отказала власти наш комментарий
Генерал А.Човдаров: «Что мне, сироте, теперь делать?» haqqin.az из зала суда
Сегодня пройдет жеребьевка "Евровидения-2017"
Cын мэра Махачкалы под арестом