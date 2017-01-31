 

Минфин России предложил девальвировать рубль

 

Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье. При цене нефти в 40 долларов за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета — 3,1 процента ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 триллиона рублей.

При текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5 процента ВВП, трата резервных фондов — 464 миллиарда рублей.

«При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7 процента ВВП, резервный фонд пополнится на 241 миллиард рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10 процентов и составить 64,9 рубля за доллар», » пишет издание.

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