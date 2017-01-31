Ровно 15 лет назад в среде крупных руководителей-производственников Азербайджана появилось новое лицо - Этибар Пирвердиев. Молодой энергичный человек с российским образованием возглавил ОАО «Азерэнержи», и о нем сразу заговорили в экономических кругах страны. Ничем до того не отличившемуся Пирвердиеву доверили одну из наиболее стратегически важных сфер экономики – управление производством и передачей электроэнергии. После обретения независимости государство в новых экономических условиях госкапитализма сохранило за собой 100 процентов акций «Азерэнержи».

После неожиданного назначения Э.Пирвердиева на столь ответственный пост мнения о новом управленце, конечно же, высказывались самые разные, но постепенно главный энергетик страны стал восприниматься как чиновник реформаторского крыла. Сразу стал человеком медийным: и на телевидении, и в прессе постоянно появлялись интервью с ним, он быстро вошел и в ближайшее окружение президента. Всюду, где появлялся Ильхам Алиев, присутствовал и Э.Пирвердиев.

Однако спустя время он так же неожиданно, как появился, отошел в тень. Кажется, только при строительстве площади Государственного флага и евровидийного Crystal Hall Пирвердиев вновь замелькал на экранах, но потом вновь таинственно исчез, и уже надолго.

Долго пытался haqqin.az докопаться до секретов Этибара Пирвердиева, но и о ситуации в «Азерэнержи», и о деловой репутации ее руководителя информация была весьма противоречивая и запутанная. И вдруг сама фортуна устроила нашу встречу с главным энергетиком страны. В разгар суматошных будней в редакции раздался телефонный звонок: «Не хотите ли посмотреть на Сумгаитский технопарк?» Предложение не просто неожиданное, а буквально на грани фола: что смотреть, если технопарк создавался в качестве хайтека большой нефти, которая сейчас так обесценилась, что говорить о производствах на ее основе как-то неуместно.

У всех на памяти бинагадинский пожар, так называемая полиуретановая трагедия. Тогда всплыла тема отечественного заменителя полиуретана - алкопана, которым облицована вторая половина и который был поспешно провозглашен более безопасным. Так вот этот облицовочный материал производится как раз в Сумгаитском технопарке. Но, увы, как это нередко случается в Азербайджане, местная продукция не пользуется спросом. Вот и алкопан, производимый в технопарке, так и остается в складах Сумгаита - стройбароны предпочитают его более дешевый китайский и турецкий аналог.

Может, это обстоятельство и подвигло все же отправиться в Сумгаит. И вот мы у впечатляющих размерами ворот технопарка, и тут сюрприз – нас встречает главный энергетик страны Этибар Пирвердиев. От неожиданности не могли сообразить, что сказать и о чем спросить. Неужели это сам Пирвердиев?! Но его дружелюбие, безупречное воспитание, абсолютное знание своего дела заставили нас отмереть и вспомнить о главной добыче журналистов – информации.

Он решил сам показать первый в стране технопарк и убедить нас в его значимости для страны. Попутные разъяснения Пирвердиева были настолько профессионально увлекательны, что мы и не заметили, как медленно, с остановками, чтобы все увидеть и, насколько возможно, понять, объехали огромную территорию, шутка ли - 17 заводов.

Так в чем же загадка?

Когда 17 ноября 2007 года президент Ильхам Алиев подписывал распоряжение о создании в Баку площади Государственного флага, мало кто задумывался о масштабах нового проекта. Да, именно молодому специалисту поручил президент самый ответственный участок работы – монтаж и установку конструкции огромного флагштока, который лишь издали кажется тонкой струной между землей и небом. На самом же деле это десятки огромных труб с толстенными стенами, которые соединяют сотни таких же огромных болтов и гаек. Недостаточная жесткость крепления, малейшее отступление от строительных норм и правил могли в дальнейшем привести к непредсказуемым событиям. Работа была сложной и ответственной. Многие тогда не могли понять, почему такой знающий цену времени человек, как Пирвердиев, часами молча осматривает привезенные из Дубая многотонные трубы, делая какие-то пометки в блокноте. И вот спустя несколько лет нам удалось узнать, что записывалось в секретный блокнот.

Случайно мы застали Э.Пирвердиева, так же напряженно размышляющего и чуть ли не с тем же блокнотом у уложенных в ряд таких же толстостенных труб, но уже на территории машиностроительного завода, входящего в состав предприятий Сумгаитского технологического парка.

- Это детали нового флагштока, который вскоре украсит Питер, - признался Э.Пирвердиев. - Хотя ему до нашего будет далеко, но высота выше 100 метров все же обязывает, требует повышенной точности. Вот и приходится все сотни раз внимательно осматривать, прикидывать – что да как.

- Так-то вот: несколько лет громадину, где допуск в миллиметр был непозволительной роскошью, приходилось заказывать в чужой стране, а сегодня Азербайджан сам производит подобные гигантские конструкции на экспорт, принимает заказы других стран.

Остается только догадываться, как здесь добиваются конусообразности каждой цепочки общей трубы высотой более 100 метров, как все звенья обрабатываются, чтобы потом эти трубы проходит токарную обработку, чтобы потом вылиться в единую целую стрелу… Зато столь сложные заказы обеспечивают стране не только хорошие доходы в инвалюте, но и высокое реноме. И во многом это удается благодаря успешному решению Пирвердиевым первой ответственной задачи, которую поставил перед ним глава государства.

Парк из почти двух десятков заводов

Еще немного, и стали ясны и другие фирменные секреты Пирвердиева. Технопарк в Сумгаите (СТП) начали закладывать еще до Госфлага Баку. Масштабы предстоящей работы, финансовые, технологические и технические сложности этого проекта заставили главу государства вновь внимательнее присмотреться к Пирвердиеву.И выбор пал на него.

Почему, стало понятно сразу. Руководитель крупнейших производств с мальчишеской увлеченностью и нескрываемой гордостью рассказывал о деятельности всех 17 (!) предприятий, расположившихся на площади в 250 гектаров. Вне сомнений, здесь ему знаком каждый стан, каждая плавильная установка, каждый высокотехнологичный конвейер. Понимаешь, что без его участия в технопарке ничего не делалось. А по тому, как запросто и без показного пиетета кивали ему рабочие, было видно, что посещение участка высоким начальником – заурядное дело, он здесь вовсе не гость. Никаких личных лимузинов – вместе с нами и сотрудниками завода садится в автобус, что-то показывает, дает указания (своим), шутит, а потом вдруг, забыв обо всех, задумчиво смотрит в окно и о чем-то вздыхает…

«Да, это и есть мой дом, - как-то просто, как близким людям говорит хозяин парка – Некоторые СМИ расписали, будто у меня есть дом, неизвестно на какие деньги построенный. Но им и невдомек, что дом этот я построил еще в те годы, когда занимался коммерцией, то есть не имел отношения к госслужбе. А сегодня я там даже не бываю, чего не скажешь о СТП. Здесь не только мое второе рабочее, после «Азерэнержи», место, здесь и провожу все так называемое свободное время.

Кто-то может подумать, что Пирвердиеву приелось все, что связано с «Азерэнержи», хотя, в принципе, там дел невпроворот. Вот, мол, и мается в поисках более увлекательного занятия. Как далеки эти предположения от истины: все построенные на территории СТП заводы, а вернее, выпускаемая ими продукция в первую очередь необходима самому энергетическому ОАО. Просто здесь используется самые современные технологии и оборудования, приобретенное в промышленно развитых странах, в первую очередь в Германии и Австрии. А все производства на предприятиях парка оборудованы таким образом, что без особых усилий их можно перепрофилировать и наладить выпуск изделий и для других сфер промышленности. К примеру, на завод электрооборудования, предназначено для выпуска электрических щитов и прочих энергоприборов, собирают и банкоматы - весьма востребованную сегодня продукцию. Причем для каждого банка делают свои, особые автоматы. Чем они отличаются по конструкции, сказать трудно, но внешне они различаются лишь цветом, да и формой немного.

Надо сказать за свой немалый журналистский стаж такое видели впервые. Обычно каждый заводской цех выпускал строго одно изделие, а то и вовсе какую-нибудь деталь. Можно было, конечно, наладить производство второй детали, но для этого требовалось проводить серьезные технологические изменения. А здесь что ни завод, то универсальное производство. Не успели спросить, какие трубы выпускает завод полимерных изделий, как в ответ прозвучал целый перечень с резюме: «А вообще – любые. Диаметром от трех метров и до нескольких сантиметров. Заказчику нужно лишь точно указать параметры».

А на заводе точной обработки (или точной механики) такой вопрос и задавать показалось неуместно. Здесь сплошь «умные машины», которые сами определяют параметры заказанных деталей и сами же их изготавливают. Даже чертежей от заказчика не требуется. Стоит вложить деталь самой сложной конфигурации в один такой аппарат-робот, как он сразу фиксирует все параметры формы, как на 3D-принтере, - с микронной точностью и передает данные другой «умной машине», где совмещены возможности токарного, фрезерного, шлифовального и прочих станков. И здесь уже изготавливается идеальный образец детали. Без проблем можно определить и состав металла. И все это делают сами машины, а несколько работников лишь следят за их работой.

В общем, это предприятия новой промышленной эры, где большинство операций выполняют роботы и лишь мизерную часть люди.

- Сколько в целом работников на всех этих заводах? – интересуемся у Э.Пирвердиева, намекая на недавние сообщения о сокращении рабочих мест.

- Около двух тысяч, - мгновенно отвечает он, - В свое время многих из этих ребят мы отправляли на учебу и повышение квалификации в США и Японию. Знаете, главная проблема Азербайджана – это отсутствие высококвалифицированных инженеров. Сами всех готовим. И даже токарей обучаем, причем по самым передовым западным стандартам. Случается, уже обученные специалисты начинают работать у нас, а через какое-то время их переманивают в другие госведомства. Если честно, то я обычно вне себя от такой неблагодарности. Ведь годы нужны, чтобы воспитать высокопрофессионального токаря. И мы не жалеем ни времени, ни денег. А их потом у нас перекупают, - негодуют главный энергетик страны.

И мы его понимаем – обычная ситуация в любой сфере, когда пестуешь специалиста, а он потом соскакивает туда, где больше платят. Пирвердиеву и того хуже: со времен развала советской образовательно системы ни одного профтехучилища в стране не открыли. Где готовить квалифицированных рабочих – непонятно…

СТП – производственная база «Азерэнержи»

Автобильный вояж от одного завода до другого продолжается. Пирвердиев с завидным жаром продолжает посвящать нас в технологию производства крайне необходимой стране продукции и преимуществах предприятий СТП. Постепенно становится ясно, что главное назначение всех здешних производств обеспечивать бесперебойное функционирование энергетической системы страны.

Добираемся до кабельного завода. Здесь производят электрокабели самых разных типоразмеров – от тончайших медных проволочек, покрытых микронным слоем изоляции, и до мощных алюминиевых проводов с такой же мощной изоляцией. И если первые вытягиваются из обычной медной катанки до диаметра в доли миллиметра, то вторые, наоборот, изготавливаются путем скручивания нескольких алюминиевых катанок в единый мощный трос. На тонкие кабели изоляция наносится тут же без особого труда. А вот кабель большого диаметра, предназначенный, скажем, для подземных высоковольтных линий, требует особого внимания. Изоляция на него наносится в специальной башне высотой более 100 метров, чтобы изоляционный материал (горячий полимер) постепенно стекал и принимал строго расчетные параметры. Но и после этого такие кабели проходят испытание в заводской лаборатории, где с этой целью создают искусственный электроразряд – подобие природной молнии.

Изоляция высоковольтных кабелей должна быть идеально ровной, без малейших заусениц, иначе высокое напряжение может ее пробить и крупной аварии не избежать. Но пока на продукцию завода рекламаций не было. Предприятие, полностью удовлетворяя запросы самого «Азерэнержи» в разного рода проводах, обеспечивает и многие другие сферы – от сборки точнейшей электроники до бытового оборудования.

Завод полимерных изделий особая гордость Пирвердиева. Здесь задействованы передовые технологии Германии, Австрии, Италии, а в качестве сырья используются полимеры таких известных фирм, как Borealis, Bayer, Total, Sabic и Bazel. Перечисление видов выпускаемой здесь продукции заняло бы слишком много места, поэтому ограничимся наиболее важных из них. Это полимерные трубы, гофрированные и металлопластиковые трубы, поливинилхлоридные (ПВХ) профили с ламинацией и без нее. Для всех видов труб в зависимости от их диаметра и размеров производятся на заводе и соединительные детали - фитинги, муфты, резиновые уплотнительные кольца, фланцевые гильзы и адаптеры. Освоен и выпуск пластиковых канализационных колодцев. При малом весе они очень прочны и долговечны.

Без всех этих изделий эффективное функционирование энергосистем невозможно, но мощность завода такова, что он может полностью удовлетворить потребность «Азерсу» в водопроводных и канализационных трубах, коллекторах и др. К тому же эти трубы, коллекторы и соединительные детали в несколько раз прочнее и долговечнее используемых ныне «Азерсу» стальных и цементных.

Масштабы предприятий технопарка поистине поражают воображение. Проект конгломерата предприятий был реализован уже после нефтеобильных нулевых и обошелся госказне почти в 2 миллиарда манатов (до девальвации). Естественно, возникает вопрос в целесообразности СТП, эффективности его для экономики страны.

- Насколько все эти заводы могут обеспечить потребности внутреннего рынка?

- На все сто процентов, - уверенно отвечает Э.Пирвердиев.

- А сколько обеспечивают в данное время? – спрашиваем практически в унисон.

- Десять - пятнадцать процентов.

- Как так? – округляем мы глаза.

В ответ Э.Пирвердиев пожимает плечами и уныло произносит:

- Весь рынок наводнен некачественной китайской продукцией, есть и турецкая...

Но почему же государство, точнее Кабмин, не регулирует внутренний рынок и не ограничивает наплыв низкокачественной завозной продукции? Для чего тогда угрохали миллиарды на эти заводы, чья продукция не нужна даже самой стране? Э.Пирвердиев молча пожимает плечами. В глазах досада. И есть от чего, он душу вложил в это свое детище холит и лелеет его. Вряд ли где-то на постсоветском пространстве можно встретить такое чудо. А в итоге всеми этими заводами только любуются и восхищаются, как какой-нибудь красивой безделушкой на полке магазина.

- И при этом в стране в сейчас строятся и другие технопарки? Кому нужна такая параллельность, если потенциал одного СТП не реализован даже наполовину?

- И опять только горестный вздох в ответ.

Наш алкопан не горит

…Наконец и завод сэндвич-панелей, куда мы, собственно говоря, и были приглашены. Дело в том, что в своих выступлениях мы не раз утверждали, что алкопановая облицовка высотных зданий представляют большую опасность, чем полиуретановая, использование которой у нас в стране запретили. Но интригующий звонок с завода донес до нас совершенно диаметрально противоположную информацию.

Что ж, рассказали, показали, и мы пришлось признать – не горит: на сумгаитский алкопан огонь горелки не оказывал практически никакого воздействия. А ведь ранее такой же эксперимент с уже установленной облицовкой показал, что алкопановые материалы во всю полыхают, тогда как полиуретановые лишь плавятся. Продемонстрировали нам и воздействие огня на полиуретан – все, как и прежде. Плучается, алкопан с СТП действительно, не горит!

- Конечно, не горит, - чуть ли не хором заверяют специалисты завода и, перебивая друг друга, объясняют, почему воспламенялся вроде бы такой же материал на зданиях столицы. Оказывается наши строители в поисках дешевой облицовки закупают алкопан китайского производства, который изготовлен на основе полиэтилена, очень даже грючего. Здесь же вместо полиэтилена используются алюминий, содержащий негорючие компоненты. Вот такой простой секрет.

- Но даже алюминиевые алкопановую плитку мы буквально упаковываем в металлическую облицовку, - говорит Пирвердиев. – Горят, в принципе, все материалы, но буквально одетый в металлическую рубашку и изолированный таким образом от кислорода алкопан становится практически несгораемым. За такую многослойность такую плитку и называют «сэндвич-панель», - уточняет Пирвердиев.

Однако сэндвич-панели хороши для сложных и дорогих аппаратов и приборов, но не для облицовки высотных зданий. Для этого они слишком дороги и тяжеловаты. Да в этом и нет необходимости: самого алкопана достаточно, чтобы в течение долгого времени противостоять натиску открытого пламени. А там уж и пожарные подоспеют…

Читатель, конечно, помнит, что haqqin.az посвятил серию статей, в которых подробно расследовал причины трагического пожара в 16-этажном здании в Бинагадинском районе. Нам удалось выяснить, что полиуретан, которым был облицован этот жилой дом, - трудногорючий материал, вот алкопан с других зданий воспламеняется достаточно легко. Но по злой иронии судьбы полиуретановая облицовка в Азербайджане после этого была запрещена, зато рейтинг алкопанового покрытия значительно возрос.

Однако не будем делать рекламу одного облицовочного материала и антирекламу другого. Но так и хочется воскликнуть: «Куда же смотрят наши предприниматели! Почему закупают облицовку в других странах за твердую валюту, когда у них под носом изготавливаются материалы, намного превосходящие по качеству и безопасности зарубежные?!». Есть же ведь в стройкомпаниях менеджмент, который обязан изучать и местный и зарубежный рынки, спрос и предложение, наконец. Казалось бы, на столь высокого качества материал покупатель найдется без труда. Но нет… Завод, судя по всему, в состоянии обеспечить немалый объем продукции в состоянии обеспечить высокий объем производства. С немым вопросом смотрим на Пирвердиева. Но на его лице все та же постнефтяная досада…

В конце путешествия по Сумгаитскому технопарку примерно то же и с нашим настроением – то переполняют гордость и оптимизм, то захлестывают огорчение и пессимизм. Может, может Азербайджан развиваться и богатеть и без нефтяной иглы. Есть для этого не только потенциал, но и готовые предприятия. Нужно только засучив рукава начать работать. А ведь на этих заводах побывало все правительство, все министры… Но станки, точнее, воз и ныне там. Когда начнем работать? Вот в чем вопрос!