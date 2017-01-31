Уволен глава еще одного азербайджанского банка

Председатель правления ОАО Bank BTB Самир Годжаев уволен с занимаемой должности. Об этом Report сообщили в банке.

Согласно информации, на его место назначен новый председатель, однако его имя будет обнародовано после согласования с Палатой по надзору за финансовыми рынками. В настоящее время банком временно руководит заместитель председателя правления Руфат Аббасов.

Изменения также произошли в Наблюдательном совете и Аудиторском комитете банка.

Отметим, что 27 января состоялось внеочередное собрание акционеров Bank BTB. На собрании были обсуждены вопросы в связи с органами управления кредитной организации. Решения о руководящих должностях также были приняты на этом собрании.