Мамедъяров рассказал, как Азербайджан освободит свои земли

Азербайджан ведет переговоры по привлечению международных организаций к восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий, сказал во вторник журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Это не простой процесс, существует ряд вопросов касательно безопасности, технической стороны вопроса и т.д. Необходимо подготовить все предложения, обдумать, в какой форме привлечь к этому процессу международные организации», — сказал министр.

В первую очередь, процесс восстановления этих территорий возьмет на себя правительство Азербайджана, сказал он, добавив, что на втором этапе к нему можно будет подключить и международные организации.

«Как глава МИД я уверен, что Азербайджан освободит все оккупированные территории и восстановит их», — сказал Мамедъяров.