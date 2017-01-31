 

Мамедъяров рассказал, как Азербайджан освободит свои земли

 

Азербайджан ведет переговоры по привлечению международных организаций к восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий, сказал во вторник журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Это не простой процесс, существует ряд вопросов касательно безопасности, технической стороны вопроса и т.д. Необходимо подготовить все предложения, обдумать, в какой форме привлечь к этому процессу международные организации»,  сказал министр.

В первую очередь, процесс восстановления этих территорий возьмет на себя правительство Азербайджана, сказал он, добавив, что на втором этапе к нему можно будет подключить и международные организации.

«Как глава МИД я уверен, что Азербайджан освободит все оккупированные территории и восстановит их», — сказал Мамедъяров.

5699 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 3° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Торговца должностями в SOCAR осудили на 9 лет Haqqin.az из зала суда
Найден древнейший предок человека
Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Баку
В России все же расследуют странную смерть азербайджанки
НАТО усилит присутствие в Черном море
НАТО будет развивать свою систему ПРО
Путин назначил нового замминистра обороны
Россия предложила Японии совместно использовать Курилы
В Губе отец зарезал 13-летнюю дочь
Новый курс маната: 1,92 маната за доллар
Мамедъяров недоволен переговорами с Лавровым
Синоптики обещают мороз и гололед
Мамедъяров рассказал, как Азербайджан освободит свои земли
Женщина напала на банк в Баку
Сменилось руководство еще одного азербайджанского банка
Минфин России предложил девальвировать рубль
Секреты Этибара Пирвердиева рубрика haqqin.az: беседы с министром
Лейла Алиева и Эмин Агаларов с детьми в Швейцарии Светская хроника; фото
Азербайджанское молоко в предвыборной грызне в Армении фото
56-летний мужчина повесился в Губе
Обрушение здания в Стамбуле: есть пострадавшие фото; видео
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Хуситы напали на саудовский военный корабль видео
Тяжелые бои в Украине Много убитых; обновлено
Асад госпитализирован с инсультом Арабские СМИ