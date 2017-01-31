 

Синоптики обещают мороз и гололед

 

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет идти снег. Умеренный северо-западный ветер усилится, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3° мороза, днем около 0°, в Баку - ночью 1-3° мороза, днем - около 0°.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

На дорогах будет гололед.

В районах Азербайджана будет идти снег. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в горах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

1638 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 3° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Торговца должностями в SOCAR осудили на 9 лет Haqqin.az из зала суда
Найден древнейший предок человека
Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Баку
В России все же расследуют странную смерть азербайджанки
НАТО усилит присутствие в Черном море
НАТО будет развивать свою систему ПРО
Путин назначил нового замминистра обороны
Россия предложила Японии совместно использовать Курилы
В Губе отец зарезал 13-летнюю дочь
Новый курс маната: 1,92 маната за доллар
Мамедъяров недоволен переговорами с Лавровым
Синоптики обещают мороз и гололед
Мамедъяров рассказал, как Азербайджан освободит свои земли
Женщина напала на банк в Баку
Сменилось руководство еще одного азербайджанского банка
Минфин России предложил девальвировать рубль
Секреты Этибара Пирвердиева рубрика haqqin.az: беседы с министром
Лейла Алиева и Эмин Агаларов с детьми в Швейцарии Светская хроника; фото
Азербайджанское молоко в предвыборной грызне в Армении фото
56-летний мужчина повесился в Губе
Обрушение здания в Стамбуле: есть пострадавшие фото; видео
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Хуситы напали на саудовский военный корабль видео
Тяжелые бои в Украине Много убитых; обновлено
Асад госпитализирован с инсультом Арабские СМИ