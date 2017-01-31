Синоптики обещают мороз и гололед

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет идти снег. Умеренный северо-западный ветер усилится, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3° мороза, днем около 0°, в Баку - ночью 1-3° мороза, днем - около 0°.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

На дорогах будет гололед.

В районах Азербайджана будет идти снег. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в горах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.