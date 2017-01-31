Мамедъяров недоволен переговорами с Лавровым

«Не могу принять с оптимизмом итоги переговоров в Москве», — сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя последнюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым 24 января.

Такое заявление Эльмар Мамедъяров сделал на совместном брифинге в Баку по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль-Тани, передает Trend.

Глава МИД также отметил, что Москва старается организовать встречу на уровне глав МИД Азербайджана, России и Армении, и Баку дал свое согласие.