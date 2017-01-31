Россия предложила Японии совместно использовать Курилы

Российская сторона подготовила предложения по вопросу о совместном использовании Москвой и Токио земель на Южных Курилах. Документ готов для рассмотрения президентом Владимиром Путиным, сообщил полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев, передает РИА Новости во вторник, 31 января.

Какие именно из предложений будут направлены в федеральные органы исполнительной власти, определит российский президент, уточнил Трутнев.

В декабре прошлого года в ходе визита Путина в Японию был согласован документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Курилах.

Отмечалось, что предложения по взаимодействию стран представят президенту России в начале 2017 года. Трутнев тогда уточнял, что на нынешнем этапе речь идет не о конкретных экономических проектах, а о конструкции сотрудничества в целом.