НАТО будет развивать свою систему ПРО

НАТО продолжит развивать собственную систему противоракетной обороны (ПРО), заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с новым президентом Болгарии Руменом Радевым, сообщает РИА Новости.

"НАТО необходимо продолжать развивать систему противоракетной обороны альянса", — сказал он в связи с испытанием баллистической ракеты Ираном.

При этом Столтенберг вновь заявил, что система ПРО НАТО направлена не против РФ, а против "угроз за пределами Евроатлантического региона".

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, после присоединения Крыма к России. Тогда же была приостановлена работа Совета Россия-НАТО (СРН), первое заседание которого состоялось лишь в апреле 2016 года.