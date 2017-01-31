В России все же расследуют странную смерть азербайджанки

Амурские следователи наконец возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летней роженицы Шуайнат Мамедовой в Благовещенске. Дело заведено по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности», передают российские СМИ.

В ходе следствия правоохранители проведут комиссионную судебную экспертизу, которая поможет ответить на вопросы о причинах смерти девушки.

Кроме этого следователи проверят, надлежащим ли образом исполняли свои обязанности медики, присутствовавшие на родах, врачи, которые вели беременность Шуайнат Мамедовой, приехавшей с мужем в Благовещенск из Азербайджана.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2016 года. Беременность Шуайнат Мамедовой протекала с осложнениями. Для лечения медики привлекли все лекарственные ресурсы благовещенской больницы и сторонних медучреждений. К сожалению, это не дало положительного эффекта. Пришлось делать операцию, в ходе которой удалось спасти ребенка.