 

В России все же расследуют странную смерть азербайджанки

Автор: Отдел информации 

Амурские следователи наконец возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летней роженицы Шуайнат Мамедовой в Благовещенске. Дело заведено по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности», передают российские СМИ.

В ходе следствия правоохранители проведут комиссионную судебную экспертизу, которая поможет ответить на вопросы о причинах смерти девушки.

Кроме этого следователи проверят, надлежащим ли образом исполняли свои обязанности медики, присутствовавшие на родах, врачи, которые вели беременность Шуайнат Мамедовой, приехавшей с мужем в Благовещенск из Азербайджана.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2016 года. Беременность Шуайнат Мамедовой протекала с осложнениями. Для лечения медики привлекли все лекарственные ресурсы благовещенской больницы и сторонних медучреждений. К сожалению, это не дало положительного эффекта. Пришлось делать операцию, в ходе которой удалось спасти ребенка.

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