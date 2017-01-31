В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается уголовное дело в отношении 31-летнего Эльчина Мамедова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Молодой человек представлялся своим жертвам высокопоставленным сотрудником Госнефтекомпании Азербайджана и за определенную плату обещал трудоустроить их.

Потерпевших в деле насчитывается свыше десяти человек. Все они по наивности отдали последние деньги Эльчину Мамедову.

Жертвами мошенника в основном были таксисты, которых Мамедов обещал трудоустроить водителями в SOCAR. С этой целью он взял деньги у Эльгюна Гулузаде, Кямрана Шихалиева, Заура Акберова и др.

При этом четкой фиксированной суммы, по которой мошенник «продавал» рабочие места в SOCAR, не было. К каждой своей жертве у него был индивидуальный подход.

Суд признал Эльчина Мамедова виновным по различным эпизодам уголовного дела и лишил его свободы сроком на 9 лет.