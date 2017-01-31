Песков об успешном контрнаступлении войск «ДНР»

Сепаратистам самопровозглашенной «Донецкой народной республики («ДНР») удалось вернуть ситуацию на линии разграничения в районе населенного пункта Авдеевка в состояние, которое предшествовало обострению обстановки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии», - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.

«В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции», - подчеркнул Песков.

Как сообщалось, боевые действия в авдеевской промзоне, в том числе с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, активизировались с минувшего воскресенья, 29 января. Украинская сторона утверждает, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки.