 

Песков об успешном контрнаступлении войск «ДНР»

 

Сепаратистам самопровозглашенной «Донецкой народной республики («ДНР») удалось вернуть ситуацию на линии разграничения в районе населенного пункта Авдеевка в состояние, которое предшествовало обострению обстановки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии», - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.

«В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции», - подчеркнул Песков.

Как сообщалось, боевые действия в авдеевской промзоне, в том числе с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, активизировались с минувшего воскресенья, 29 января. Украинская сторона утверждает, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки.

3795 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 1° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / 0°
3 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

«Поражение от Азербайджана сделало меня известным» Самая главная неудача в жизни
В парламенте Франции проходят обыски Из-за жены кандидата Фийона
Одного из лидеров ReAl могут арестовать по «иранскому делу»
Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы
Оппозиция устроила шествие в Новханы
Население Турции приблизилось к 80 миллионам
ГАИ предупреждает водителей
В центре Сургута застрелили гражданина Азербайджана
В России задержали Навального видео
Порошенко созывает Совбез Из-за боев в Донбассе
Наркоман умер в туалете бакинского McDonalds
Песков об успешном контрнаступлении войск «ДНР»
Торговца должностями в SOCAR осудили на 9 лет Haqqin.az из зала суда
Найден древнейший предок человека
Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Баку
В России все же расследуют странную смерть азербайджанки
НАТО усилит присутствие в Черном море
НАТО будет развивать свою систему ПРО
Путин назначил нового замминистра обороны
Россия предложила Японии совместно использовать Курилы
В Губе отец зарезал 13-летнюю дочь
Новый курс маната: 1,92 маната за доллар
Мамедъяров недоволен переговорами с Лавровым
Синоптики обещают мороз и гололед
Мамедъяров рассказал, как Азербайджан освободит свои земли