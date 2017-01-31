 

Порошенко созывает Совбез Из-за боев в Донбассе

 

Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники.

«Во вторник во второй половине дня ожидается совещание военного кабинета при СНБО при участии главы государства», – сообщил собеседник агентства.

Ситуация в районе Авдеевки обострилась 29 января, когда боевики усилили обстрелы Авдеевской промзоны.

30 января глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в результате активизации боевых действий в районе Авдеевки осталась лишь одна линия электроснабжения. Глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что из-за обстрелов боевиками «ДНР» в городе отсутствует электроснабжение и вода. Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. В городе объявили чрезвычайное положение.

Утром 31 января Жебривский сообщил, что боевики начали наступление на Авдеевку.

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