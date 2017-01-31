 

ГАИ предупреждает водителей

 

В снежную морозную погоду водители не должны пользоваться старыми автомобилями, имеющими длительный срок эксплуатации, а также легковыми машинами, не оснащенными зимними шинами и не имеющими тормозной системы АВС, сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) полковник полиции Кямран Алиев.

Водители должны выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, не совершать без надобности обгонов, резких торможений и иных опасных маневров на дороге. В противном случае управляемое транспортное средство будет отстранено от дорожного движения, а водитель — привлечен к административной ответственности, сказал представитель МВД.

По его словам, наблюдения, проведенные за последние три дня, показали, что большинство автомобилей, оставшихся на проезжей части дороги из-за гололеда и мешающих проезду других участников движения, в частности, машин скорой помощи, аварийно-спасательных и других оперативных транспортных средств, технически неисправны, оснащены несезонными или изношенными протекторами шинами.

Поэтому Кямран Алиев еще раз обратился к водителям и владельцам автомобилей придерживаться вышеперечисленных требований в связи с продолжающейся нестабильной погодой и с целью предотвращения возможных ДТП и вышеуказанных случаев.

1092 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 1° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / 0°
3 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

«Поражение от Азербайджана сделало меня известным» Самая главная неудача в жизни
В парламенте Франции проходят обыски Из-за жены кандидата Фийона
Одного из лидеров ReAl могут арестовать по «иранскому делу»
Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы
Оппозиция устроила шествие в Новханы
Население Турции приблизилось к 80 миллионам
ГАИ предупреждает водителей
В центре Сургута застрелили гражданина Азербайджана
В России задержали Навального видео
Порошенко созывает Совбез Из-за боев в Донбассе
Наркоман умер в туалете бакинского McDonalds
Песков об успешном контрнаступлении войск «ДНР»
Торговца должностями в SOCAR осудили на 9 лет Haqqin.az из зала суда
Найден древнейший предок человека
Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Баку
В России все же расследуют странную смерть азербайджанки
НАТО усилит присутствие в Черном море
НАТО будет развивать свою систему ПРО
Путин назначил нового замминистра обороны
Россия предложила Японии совместно использовать Курилы
В Губе отец зарезал 13-летнюю дочь
Новый курс маната: 1,92 маната за доллар
Мамедъяров недоволен переговорами с Лавровым
Синоптики обещают мороз и гололед
Мамедъяров рассказал, как Азербайджан освободит свои земли