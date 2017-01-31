ГАИ предупреждает водителей

В снежную морозную погоду водители не должны пользоваться старыми автомобилями, имеющими длительный срок эксплуатации, а также легковыми машинами, не оснащенными зимними шинами и не имеющими тормозной системы АВС, сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) полковник полиции Кямран Алиев.

Водители должны выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, не совершать без надобности обгонов, резких торможений и иных опасных маневров на дороге. В противном случае управляемое транспортное средство будет отстранено от дорожного движения, а водитель — привлечен к административной ответственности, сказал представитель МВД.

По его словам, наблюдения, проведенные за последние три дня, показали, что большинство автомобилей, оставшихся на проезжей части дороги из-за гололеда и мешающих проезду других участников движения, в частности, машин скорой помощи, аварийно-спасательных и других оперативных транспортных средств, технически неисправны, оснащены несезонными или изношенными протекторами шинами.

Поэтому Кямран Алиев еще раз обратился к водителям и владельцам автомобилей придерживаться вышеперечисленных требований в связи с продолжающейся нестабильной погодой и с целью предотвращения возможных ДТП и вышеуказанных случаев.