Население Турции приблизилось к 80 миллионам

Население Турции в 2016 году увеличилось на 1,073 миллиона человек и составило 79 814 871 человек. Об этом говорится в ежегодном отчете Института статистики Турции (TUIK).

Согласно данным TUIK, гендерная пропорция населения Турции находится на уровне 50,2 процента мужчин и 49,8 процента женщин.

Порядка 92,3 процента турецкого населения проживает в городах и поселках, 7,7 процента — в деревнях.

В свою очередь, 18,5 процента турецкого населения составляют жители Стамбула: по данным на 2016 год, в этом крупнейшем мегаполисе на постоянной основе проживают 14,804 миллиона человек. В столице Турции — Анкаре проживают 5,346 миллиона, в расположенном на западе страны Измире — 4,223 миллиона человек.

В пятерку турецких городов с наибольшим числом населения также вошли Бурса и Анталья, где проживают 2,901 и 2,328 миллиона человек соответственно.