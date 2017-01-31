Оппозиция устроила шествие в Новханы

Активисты оппозиционных партий и движений 31 января провели памятные мероприятия у мемориала одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.) Мамед Эмина Расулзаде.

Как сообщает Turan, мероприятия прошли в поселке Новханы и были приурочены к 133-й годовщине со дня его рождения.

Участники держали в руках плакаты с известным изречением М.Э. Расулзаде «Людям — свободу, нациям — независимость».

Лидер ПНФА Али Керимли отметил, что мысли Расулзаде о важности борьбы за демократию и права человека сохраняют актуальность и сегодня.

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы сказал, что возглавляемая им организация, оставаясь верной идейному наследию Расулзаде, продолжает и усиливают борьбу за демократию в Азербайджане.