Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы

Глава комиссии по расследованию преступлений против польского народа Анджей Позорский подтвердил, что бывший президент Польши и лидер оппозиционного профсоюза «Солидарность» Лех Валенса на протяжении многих лет являлся тайным осведомителем госбезопасности. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По словам Позорского, почерковедческая экспертиза установила, что согласие на сотрудничество с госбезопасностью ПНР, датированное 21 декабря 1970 года, а также 17 расписок в получении денег и несколько доносов написаны Лехом Валенсой, который фигурировал в документах спецслужб под псевдонимом Болек.

Исследование архивных документов проводилось в связи с заявлением самого Валенсы, который утверждал, что данные документы сфальсифицированы.