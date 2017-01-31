 

В парламенте Франции проходят обыски Из-за жены кандидата Фийона

 

В нижней палате французского парламента проходят обыски в рамках расследования по делу Пенелопы Фийон, супруги экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в парламенте Франции.

Как отметил источник, обыск проходит в административных офисах парламента, но не в офисе самого Фийона.

Расследование в отношении Пенелопы Фийон началось 25 января. Как сообщали СМИ, супруга кандидата в президенты работала в должности помощницы члена парламента и получила €500 тыс. на этом посту. Прокуратура выясняет, действительно ли она выполняла работу или это было фиктивное трудоустройство.

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