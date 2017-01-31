Одного из лидеров ReAl могут арестовать по «иранскому делу»

Член правления движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Азер Гасымлы сегодня вновь был вызван в Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры, сообщает Turan.

Его сопровождал адвокат Эльчин Садыгов, которого, однако, не пропустили в здание прокуратуры. Гасымлы вошел в здание прокуратуры в 13:00.

«Поскольку меня не пустили, полагаю, что Гасымлы могут привлечь в качестве обвиняемого и арестовать», - заявил адвокат.

На прошлой неделе генпрокурор Азербайджана дал указание о проведении всестороннего расследования в связи с фактами, обнародованными в статье «Солдаты Ильгара Мамедова уходят в Иран», которая была опубликована на сайте haqqin.az.

В журналистском расследовании Эйнуллы Фатуллаева речь шла о тайных переговорах руководителей движения ReAl с представителем дипмиссии Ирана в Азербайджане, а также подозрениях на получение финансовой помощи со стороны разведслужбы иностранного государства.