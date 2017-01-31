Австрийский футбольный тренер Рольф Фрингер, возглавлявший сборную Швейцарии в 1996-1997 годах и потерпевший поражение от национальной команды Азербайджана в историческом для нас матче 31 августа 1996 года, считает проигрыш в Баку главной неудачей в своей тренерской жизни.

«Конечно, первое, что приходит на ум каждому, когда речь заходит о моей тренерской карьере, - это поражение от Азербайджана, - рассказывает Фрингер, на днях отметивший свое 60-летие. – Это была моя первая игра в качестве главного тренера сборной Швейцарии, куда я пришел после работы в немецком «Штутгарте». Об этом поражении меня спрашивали тысячи раз. Та неудача была очень горькой, но одновременно она сделала меня известным.

Сегодня я могу сказать, что тот эпизод является частью моей жизни, и я не отказываюсь от него. Это делает вас только сильнее. Представьте, что вы отвечаете перед народом, и у вас ощущение, что они считают вас неудачником из-за поражения в Азербайджане.

Что я сделал тогда неправильно? У нас было всего несколько тренировок перед дебютной игрой и не было товарищеских матчей. Так что у меня просто не было времени, чтобы допустить ошибку. Но после той игры я понял, что внутри команды сидит червь, однако было уже поздно – мы проиграли, и за это поражение должен был отвечать я».

Напомним, сборные Азербайджана и Швейцарии встречались в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года. Для Азербайджана это была первая отборочная игра, которую наша команда проводила в Баку (ранее национальная сборная принимала соперников в Трабзоне). Матч, проходивший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме Видади Рзаевым.

Швейцарцы тогда, как, впрочем, и сейчас, считались весьма грозным соперником. Они достойно смотрелись в финальных стадиях ЧМ-1994 и Евро-1996. Победа сборной Азербайджана стала огромной сенсацией.

Что касается Рольфа Фрингера, то он был уволен в октябре 1997 года, не сумев вывести сборную Швейцарии на ЧМ-1998. После этого он поработал в швейцарских клубах и даже сделал «Грассхоппер» чемпионом, а затем пробовал свои силы в ОАЭ, на Кипре, в Греции. Последним местом его работы в качестве тренера был швейцарский «Цюрих» в 2012 году.