Армения готова установить дипломатические отношения с Саудовской Аравией, но Эр-Рияд на это пока не идет, сказал сегодня на итоговой пресс-конференции глава армянского внешнеполитического ведомства Эдвард Налбандян, сообщает Новости-Армения.

«У нас нет дипотношений с Саудовской Аравией, но мы готовы их установить. Однако пока Саудовская Аравия не идет на этот шаг. Когда она это сделает, тогда проблема и решится. Не думаю, что этот вопрос вызовет какой-то переворот в международных отношениях или что-то серьезно изменит в ту или иную сторону», — сказал Налбандян.

Пакистан и Саудовская Аравия не признают Армению и отказываются устанавливать с ней дипломатические отношения, объясняя это неурегулированностью карабахского конфликта и солидарностью с Азербайджаном в этом вопросе, отмечает армянское агентство.