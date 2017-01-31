Накануне haqqin.az сообщил о том, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина Орхана Хуршудлу на 8 лет тюрьмы. В информации говорилось, что Хуршудлу обвинялся в мошенничестве и присвоении 70 манатов у жителя Баку Орхана Мурсалова.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском суде по тяжким преступлениям, Орхан Хуршудлу обвинялся не в мошенничестве, а по статье 181.2.5 (разбой с угрозой применения оружия). Данная статья подразумевает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, суд принял решение о применении самого минимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям также отметили, что Орхан Хуршудлу ранее был неоднократно судим за хранение и сбыт наркотических средств.