 

Иран ответил санкциями на указ Трампа

 

Иран перестанет выдавать въездные визы гражданам США в ответ на указ президента этой страны Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"Наш ответ на это: мы не будем выдавать американцам визы для посещения Ирана", - заявил Зариф на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Марком Эйро.

По его словам, возможны исключения из этого правила. "Если будут исключения, то они будут рассматриваться МИД Ирана, после этого будет приниматься решение", - добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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