Указ об ужесточении миграционных правил, подписанный президентом США Дональдом Трампом, повлиял не только на граждан «санкционных» стран: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Изменился порядок выдачи виз и гражданам России, Беларуси и других государств.

К примеру, изменения касаются The Visa Interview Waiver Program, по которой при повторном получении визы граждане могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот срок сократится до 12 месяцев.

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и США подписано в 2012 году. Документ упрощал выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Как нововведения сказались на гражданах Азербайджана? Изменилось ли что-то в порядке выдачи виз?

C этими вопросами haqqin.az обратился в дипломатическую миссию США в Баку.

По словам сотрудника пресс-службы Посольства США в Азербайджане Мехти Гусейнгулиева, в ближайшее время будет дан официальный ответ, касающийся порядка выдачи американских виз азербайджанским гражданам.