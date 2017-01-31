 

Повлиял ли указ Трампа на граждан Азербайджана? Посольство США обещает дать ответ

Автор: Отдел информации 

Указ об ужесточении миграционных правил, подписанный президентом США Дональдом Трампом, повлиял не только на граждан «санкционных» стран: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Изменился порядок выдачи виз и гражданам России, Беларуси и других государств.

К примеру, изменения касаются The Visa Interview Waiver Program, по которой при повторном получении визы граждане могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот срок сократится до 12 месяцев.

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и США подписано в 2012 году. Документ упрощал выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Как нововведения сказались на гражданах Азербайджана? Изменилось ли что-то в порядке выдачи виз? 

C этими вопросами haqqin.az обратился в дипломатическую миссию США в Баку. 

По словам сотрудника пресс-службы Посольства США в Азербайджане Мехти Гусейнгулиева, в ближайшее время будет дан официальный ответ, касающийся порядка выдачи американских виз азербайджанским гражданам.

1989 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 0° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / 0°
3 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Полад Бюльбюльоглу на переговорах с Колокольцевым
Азербайджан не готов к ЕАЭС оценка эксперта
ООН требует освободить арестованного судью Международного суда
В Австрии запретят ношение никаба
80 часов трансляций с Исламских игр в Баку Что увидит телезритель?
МИД Казахстана о заявлении российского генерала против Азербайджана эксклюзив
Повлиял ли указ Трампа на граждан Азербайджана? Посольство США обещает дать ответ
Иран ответил санкциями на указ Трампа
Почему дали 8 лет тюрьмы из-за 70 манатов Отвечает суд
Налбандян: «Саудовская Аравия не хочет налаживать отношения с Арменией» Из-за Азербайджана
47-летняя женщина выбросилась с 4-го этажа
«Поражение от Азербайджана сделало меня известным» Самая главная неудача в жизни
В парламенте Франции проходят обыски Из-за жены кандидата Фийона
Одного из лидеров ReAl могут арестовать по «иранскому делу»
Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы
Оппозиция устроила шествие в Новханы
Население Турции приблизилось к 80 миллионам
ГАИ предупреждает водителей
В центре Сургута застрелили гражданина Азербайджана
В России задержали Навального видео
Порошенко созывает Совбез Из-за боев в Донбассе
Наркоман умер в туалете бакинского McDonalds
Песков об успешном контрнаступлении войск «ДНР»
Торговца должностями в SOCAR осудили на 9 лет Haqqin.az из зала суда
Найден древнейший предок человека