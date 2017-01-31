«Официальная Астана всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, и наша позиция зафиксирована в резолюциях по карабахскому вопросу СБ ООН, ОБСЕ и других международных структур», - заверили haqqin.az в МИД Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана также отметили, что недавнее заявление бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи, назвавшего сепаратистское образование на азербайджанской территории Карабаха «Нагорно-Карабахской Республикой», ни в коей мере не отражает позиции Астаны.

«Об этом мы сообщили, отвечая на ноту Азербайджана в связи с заявлением Бордюжи», - сказали haqqin.az в МИД Казахстана.