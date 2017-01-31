Операционный комитет Исламиады-2017, которая пройдет в Баку, заключил контракт с Бакинским медиа-центром (BMM) о телетрансляциях предстоящих Игр.

Согласно договоренности, BMM организует более 80 часов трансляций с Исламиады, которая пройдет с 12 по 22 мая с участием спортсменов из 50 стран.

За BMM прямые трансляции церемоний открытия и закрытия Исламиады, всех матчей футбольного турнира и других соревнований. Помимо этого, ежедневно будут готовиться 54-минутные обзорные передачи и новостные блоки. По завершении Исламиады будет подготовлена итоговая двухчасовая программа.

При этом, как сообщили haqqin.az в пресс-службе Оперкомитета, пока не известно, какие именно каналы будут транслировать Игры на территории Азербайджана.

Ранее BMM уже организовывал трансляции Европейских игр-2015, велогонки «Тур Азербайджана», чемпионата Европы по художественной гимнастике и других соревнований.