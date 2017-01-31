В Австрии запретят ношение никаба

Правительство Австрии приняло решение запретить женщинам носить никаб - закрывающий лицо мусульманский женский головной убор с прорезью для глаз - в общественных местах вроде школ и судов, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Мы преданы идее открытого общества, которое также предполагает открытое общение. Головные уборы, полностью закрывающие лица в публичных местах, противоречат этому, и поэтому должны быть запрещены", - приводит BBC заявление властей.

Этот шаг рассматривается также как попытка ослабить позиции ультраправой Партии свободы, быстро набирающей популярность в Австрии. Всего, согласно оценкам BBC, в Австрии проживают 150 женщин, которые носят полноценный никаб.

Ранее подобный запрет на ношение никаба в общественных местах был введен во Франции и Бельгии.