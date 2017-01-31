ООН требует освободить арестованного судью Международного суда

Суд ООН обязал власти Турции освободить судью трибунала международной организации, задержанного в связи с его возможной причастностью к попытке переворота в стране в июле прошлого года, сообщает Reuters.

Как говорится в решении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ), судья организации Айдын Сефа Акай пользуется дипломатической неприкосновенностью и его задержание нарушает принцип судебной независимости. Суд ООН постановил, что судья должен быть освобожден до 14 февраля.

По данным Reuters, после освобождения турецкий судья может возобновить работу в трибунале по делу о руандийском политике, подозреваемом в причастности к геноциду в Руанде.

В ноябре сообщалось, что власти Турции задержали турецкого судью Международного суда ООН, расследующего преступления в Югославии и геноцид в Руанде. Как отмечает агентство, задержание Акая считалось первым случаем нарушения иммунитета судьи ООН.