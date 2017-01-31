«Азербайджану будет сложно стать членом ЕАЭС, пока экономика страны развивается однобоко и зависит, по сути, от одной нефти». Об этом haqqin.az заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, Азербайджану, если он захочет вступить в Евразийский экономический союз, необходимо диверсифицировать свою экономику.

"Действительно, для вашей страны имеются определенные риски. В рамках ЕАЭС три мощные экономики - России, Белоруссии и Казахстана - осуществляют политику свободного передвижения товаров. Мы изучали структуру вашей экономики, она пока не готова к вступлению в ЕАЭС. Но в будущем, конечно, вы бы выиграли от участия в этом союзе", - сказал Н.Мендкович.