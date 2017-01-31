Полад Бюльбюльоглу на переговорах с Колокольцевым

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев 31 января провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Поладом Бюльбюльоглу, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

В ходе беседы с дипломатом глава МВД отметил, что правоохранительными органами России и Азербайджана проводится активная совместная работа в рамках Совета руководителей миграционных органов государств – участников Содружества Независимых Государств и Совместной комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

По словам Колокольцева, на сегодняшний день Азербайджан стабильно занимает 5-6 место по количеству лиц, въехавших на территорию России. В связи с этим министр выразил уверенность в необходимости расширения контактов по линии министерств внутренних дел двух стран.