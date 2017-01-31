Вопрос пенсий в Азербайджане в последние дни стал одним из самых обсуждаемых, учитывая, что 14 февраля Милли Меджлис рассмотрит поправки к закону «О трудовых пенсиях». Ожидается, что будут внесены изменения, предусматривающие ликвидацию понятия «базовая часть трудовой пенсии» и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии.

Верное ли это решение? И к чему оно приведет? Ведь страховой трудовой стаж существует во многих странах. К примеру, в Украине его сейчас собираются уменьшить до 15 лет, но не упразднять. Правда, при этом вводится интересная норма, согласно которой украинцы смогут «купить» годы стажа для получения пенсии. Стоимость одного месяца составит около 704 гривен (около 26 долларов).

Какую модель может выбрать Азербайджан и можно ли у нас «купить» стаж или будущую пенсию?

Руководитель Центра экономического и социального развития (CESD) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов в беседе с haqqin.az заявил, что считает необходимым ликвидацию 12-летнего обязательного стажа для выхода на трудовую пенсию. По его словам, возглавляемая им организация дала свои рекомендации Министерству труда и социальной защиты населения.

«Работнику, у которого высокие доходы и который исправно выплачивает значительные суммы в пенсионный фонд, приходится работать все 12 лет, чтобы получить трудовую пенсию. Хотя по международной практике достаточно пяти лет выплат», - отметил Байрамов.

Эксперт также сообщил о возможной отмене пенсионного возраста в Азербайджане, назвав это решение положительным шагом. По его словам, оптимальным является установление государством минимума пенсионного накопления. Выплатив эту сумму, работник мог бы вне зависимости от возраста выйти на пенсию.

Однако Байрамов считает, что при нынешнем состоянии экономики и уровне доходов населения ликвидация базовой части пенсии лишит работников немалых доходов.

«Положительной же стороной ликвидации базовой части пенсии является то, что это устранит зависимость пенсии от государственного бюджета. Но в этом случае пенсия будет состоять только из накопительной части. Те, кто выйдет на пенсию в ближайшие годы, будут получать относительно небольшие деньги. Ликвидацию базовой части следовало бы отложить до того времени, когда финансовая ситуация стабилизируется, население сможет больше выплачивать в пенсионный фонд. В этом случае и размер пенсий будет достаточно высоким», - подчеркнул эксперт.