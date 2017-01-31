Посольство США в Баку ответило на запрос haqqin.az «Коснулись ли изменения в правилах выдачи виз для граждан Азербайджана?»

Отметим, что указ об ужесточении миграционных правил, подписанный президентом США Дональдом Трампом, повлиял не только на граждан «санкционных» стран: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Изменился порядок выдачи виз и гражданам России, Беларуси и других государств.

К примеру, изменения касаются The Visa Interview Waiver Program, по которой при повторном получении визы граждане могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот срок сократится до 12 месяцев.

Как стало известно из ответа Посольства США в Азербайджане, изменения коснулись и граждан нашей страны.

Как сообщили в посольстве haqqin.az, ранее при повторном получении визы граждане могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот срок сократился до 12 месяцев.

Избавлены от прохождения через процедуру собеседования дипломатические и официальные визовые заявители иностранных государств и международных организаций, дети и пожилые люди старше 79 лет.