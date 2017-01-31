 

После указа Трампа: изменения коснулись и граждан Азербайджана заявляет посольство США

Автор: Отдел политики 

Посольство США в Баку ответило на запрос haqqin.az «Коснулись ли изменения в правилах выдачи виз для граждан Азербайджана?» 

Отметим, что указ об ужесточении миграционных правил, подписанный президентом США Дональдом Трампом, повлиял не только на граждан «санкционных» стран: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Изменился порядок выдачи виз и гражданам России, Беларуси и других государств.

К примеру, изменения касаются The Visa Interview Waiver Program, по которой при повторном получении визы граждане могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот срок сократится до 12 месяцев.

Как стало известно из ответа Посольства США в Азербайджане, изменения коснулись и граждан нашей страны.

Как сообщили в посольстве haqqin.az, ранее при повторном получении визы граждане могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот срок сократился до 12 месяцев.

Избавлены от прохождения через процедуру собеседования дипломатические и официальные визовые заявители иностранных государств и международных организаций, дети и пожилые люди старше 79 лет.

5415 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 0° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / 0°
3 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Сотрудников ФСБ обвинили в работе на ЦРУ громкое дело
В Словении начали организовывать туры «по стопам Мелании Трамп»
Навальный будет судиться с НТВ
В России ввели налог на снег и дождь
Трамп продолжит политику Обамы по защите секс-меньшинств
Ганимат Захид вымогал деньги у этих чиновников список имен
Начальник отдела ФСБ сотрудничал с ЦРУ
США отправили курдам в Сирии бронеавтомобили
Трамп все же приедет в Британию
После указа Трампа: изменения коснулись и граждан Азербайджана заявляет посольство США
В Азербайджане могут отменить пенсионный возраст комментарий эксперта
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с Колокольцевым
Азербайджан не готов к ЕАЭС оценка эксперта
ООН требует освободить арестованного судью Международного суда
В Австрии запретят ношение никаба
80 часов трансляций с Исламских игр в Баку Что увидит телезритель?
МИД Казахстана о заявлении российского генерала против Азербайджана эксклюзив
Повлиял ли указ Трампа на граждан Азербайджана? Посольство США обещает дать ответ
Иран ответил санкциями на указ Трампа
Почему дали 8 лет тюрьмы из-за 70 манатов Отвечает суд
Налбандян: «Саудовская Аравия не хочет налаживать отношения с Арменией» Из-за Азербайджана
47-летняя женщина выбросилась с 4-го этажа
«Поражение от Азербайджана сделало меня известным» Самая главная неудача в жизни
В парламенте Франции проходят обыски Из-за жены кандидата Фийона
Лидеры ReAl на сей раз о России, Турции... и снова об Иране обновлено