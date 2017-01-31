 

Трамп все же приедет в Британию

 

Сроки визита президента США Дональда Трампа в Великобританию не определены, однако сам визит состоится, заявила официальный представитель британского премьер-министра, передает РИА Новости.

В Великобритании набирает обороты скандал вокруг предстоящего в этом году государственного визита Трампа. Бурю возмущения в США и во всем мире вызвали подписанные Трампом в первые дни президентства указы, в частности указ о запрете въезда в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и о приостановке на 120 дней приема любых беженцев. Приглашение британской королевы посетить страну с госвизитом Тереза Мэй передала Трампу 27 января, и это приглашение было принято. При этом королева никогда не приглашает никого из политиков по собственной инициативе, только по рекомендации правительства.

"Премьер-министр достаточно ясно все объяснила накануне. Приглашение было передано, оно действует. Она была рада передать приглашение. Премьер-министр надеется принять президента Трампа, и госвизит состоится в этом году. Программа визита будет разработана в обычном порядке, до визита еще несколько месяцев", — сказала представитель премьера британским журналистам.

Споры проходят на фоне протестов против указа Трампа, прокатившихся по всей Великобритании, и растущего числа подписей за петицию с требованием отменить госвизит президента США. Накануне вечером тысячи людей приняли участие в демонстрациях в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Кардиффе. Собравшиеся у резиденции премьер-министра в британской столице скандировали "Позор Мэй" и "Дональд Трамп должен уйти".

Размещенная на сайте парламента петиция набрала уже более 1 миллиона 600 тысяч подписей.

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