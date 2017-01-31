Начальник отдела ФСБ сотрудничал с ЦРУ

Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, действовали ли офицеры ФСБ напрямую или через посредников. Об их аресте стало известно в середине января.

«Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», — отметил источник.