Начальник отдела ФСБ сотрудничал с ЦРУ

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Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, действовали ли офицеры ФСБ напрямую или через посредников. Об их аресте стало известно в середине января.

«Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», — отметил источник.

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