Как сообщалось ранее, в распоряжении haqqin.az оказалась информация, свидетельствующая о финансировании некоторыми азербайджанскими чиновниками оппозиционных СМИ, в частности, печатный орган Партии Народного фронта Азербайджана – газету «Азадлыг» и одноименный сайт газеты.

Источники направили в haqqin.az имена чиновников, чьи представители проводили встречи и вели переговоры с главным редактором газеты «Азадлыг» Ганиматом Захидом. По информации, госчиновники передавали Ганимату Захиду деньги взамен отказа от критики их деятельности.

Представляем вниманию список госчиновников и ведомств, передававших денежные суммы главному редактору газеты «Азадлыг» Ганимату Захиду и корреспонденту газеты Хагани Алиеву. В большинстве случаев после получения взяток Г.Захид приостанавливал на некоторое время публикацию негативных материалов о чиновниках.

В 2014 году газета «Азадлыг» опубликовала разоблачительные материалы, свидетельствующие о коррупционной деятельности Этибара Пирвердиева и возглавляемого им ОАО «Азерэнержи». Э.Пирвердиев обратился к Г.Захиду с предложением приостановить публикацию о растратах и коррупции. Г.Захид согласился, но взамен потребовал крупную денежную сумму. С этой целью представители Э.Пирвердиева встретились с Г.Захидом в Москве и Киеве и передали ему требуемые суммы денег.

Экс-министр образования Мисир Марданов передал корреспонденту газеты Хагани Алиеву 10 000 манатов. М.Марданов каждый месяц отправлял Ганимату Захиду 2 тысячи манатов.

В период деятельности Эльдара Гасанова на посту генерального прокурора Ганимат Захид позвонил Э.Гасанову и обратился с просьбой о предоставлении материальной помощи. Г.Захид попросил у Э.Гасанова 5 тысяч долларов. Генпрокурор отправил требуемую сумму главному редактору и выразил готовность оказывать финансовую помощь.

Корреспондент газеты «Азадлыг» Хагани Алиев получил у представителей министра транспорта Зии Мамедова 10 тысяч манатов и 20 тонн бумаги.

Близкий родственник главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде – Рамазан Зейналов передал корреспонденту «Азадлыг» Хагани Алиеву 10 тысяч манатов.

Газета «Азадлыг» публиковала критические статьи в связи с коррупционными фактами, выявленными во время реставрации мечети Тезе-пир. После выхода в свет этих статей депутат Джаваншир Пашазаде встретился с Ганиматом Захидом. Стороны договорились о приостановлении критики в адрес самого депутата и его брата – Аллахшукюра Пашазаде. Взамен Дж.Пашазаде предоставлял Г.Захиду и газете безвозмездную финансовую помощь на протяжении многих лет.

Пресс-секретарь Ханлара Велиева наладил связь с редактором газеты «Азадлыг» Суджеддином Шарифовым и предложил ему взамен денежных сумм приостановить негативные материалы о Военной прокуратуре. С.Шарифов, связавшись с Г.Захидом, положительно ответил на предложение о сделке. В результате стороны заключили соглашение.

Представители финансовых органов, ведомства по чрезвычайным ситуациям и ООО «Азерсу» передавали газете «Азадлыг» суммы денег взамен отказа от публикации негативной информации об этих ведомствах.

Начальник отдела Государственной дорожной полиции Мушвиг Рагимов передал корреспонденту газеты «Азадлыг» Хагани Алиеву 10 тысяч манатов.

Глава Исполнительной власти Астары Газанфар Агаев передал корреспонденту Хагани Алиеву 5 тысяч манатов, а глава Исполнительной власти Насиминского района передал газете «Азадлыг» 15 тысяч манатов.

По информации, газета «Азадлыг» опубликовала материал о том, что во время охоты в Хызы главы Исполнительной власти Наримановского района Абдина Фарзалиева по неосторожности погиб человек. После получения денег публикации статей на эту тему были приостановлены.

Наряду с этим глава Исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абыев взамен приостановления публикаций о себе на сайте gununsesi.info подарил главному редактору этого сайта земельный участок, а глава Исполнительной власти Губинского района Яшар Мамедов передал различным журналистам денежные суммы.

По информации, Ганимат Захид получал денежные суммы от бизнесменов. Ганимат Захид и адвокат Аслан Исмайлов договорились об освещении проблемы братьев Зульфугарлы за большое денежное вознаграждение. Однако полученные суммы денег были присвоены Ганиматом Захидом и журналистом Шахвеледом Чобаноглы, а дальнейшая публикация статей была приостановлена.

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