Трамп продолжит политику Обамы по защите секс-меньшинств

Президент США Дональд Трамп не планирует упразднять указ своего предшественника Барака Обамы о правах ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом, передает ТАСС.

«Президент горд быть первым представителем Республиканской партии, который упоминает ЛГБТ-сообщество в своей речи при вступлении в должность, обещая затем защищать сообщество от насилия и угнетения», - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа с официального сайта главы государства исчезла информация, опубликованная там в период президентства Барака Обамы, в частности, разделы про экологию и ЛГБТ. Наиболее значительным достижением администрации Обамы в этой области стало разрешение Верховным судом США в 2015 году однополых браков.

По словам представителей окружения Трампа, он намерен изменить политику в области борьбы с изменением климата, проводившуюся в период правления Обамы. В связи с этим возникли вопросы, будет ли Трамп придерживаться политики Обамы в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества.