Навальный будет судиться с НТВ

Известный оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что подает в суд на телекомпанию НТВ за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщил Навальный на своем сайте, иски будут также поданы к гостиницам, «торгующим видеозаписями со своими гостями». Поводом для судебного разбирательства стал фильм НТВ «Гражданин Навральный», показанный 27 января.

Навальный отмечает, что информация в фильме не соответствует действительности. «В начале фильма у меня гигантские доходы, в середине уже „у него зарплата ноль“. Сначала с нажимом вещают о том, что средняя зарплата в ФБК — 100 тысяч рублей, через две минуты: директор фонда получает всего 50 тысяч. Про „акции на десятки миллионов“ я уже писал. Ну и так далее», — пишет Навальный.