В Словении начали организовывать туры «по стопам Мелании Трамп»

Турфирмы Словении организуют специальные экскурсии по стране, связанные с первой леди США Меланией Трамп. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Associated Press.

Туры «по стопам Мелании Трамп» проводят в местах, где она жила, училась и работала до того, как уехать из страны.

По данным национального статистического бюро Словении, в 2016 году около четырех миллионов зарубежных гостей посетили страну с населением порядка двух миллионов человек

Рост турпотока по сравнению с 2015 годом составил десять процентов. Одной из причин увеличения числа отдыхающих из-за границы эксперты индустрии путешествий называют то, что уроженка Словении стала супругой президента США Дональда Трампа.