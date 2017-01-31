Арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — сообщил источник.

Уточняется, что всего по делу арестованы четыре человека, которым предъявлены обвинения, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек.