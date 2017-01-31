 

Греческие корабли приблизились к турецкому острову Возникла напряженность

 

Приблизившись к берегам турецкого острова Кардак, две греческие лодки создали в течение 45 минут напряженность. Как сообщает Haber7, лодки были выведены турецкими военнослужащими и сотрудниками береговой охраны с турецкой территории.

По информации, турецкие военнослужащие продолжают службу в регионе.

Отметим, что 25 декабря 1995 года греческие военнослужащие проникли на остров Кардак и повесили свой флаг.

В то время премьер-министр Турции Тансу Чиллер сказала "Этот флаг будет спущен, этот солдат уйдет" и заявила о готовности Вооруженных сил Турции к борьбе. 30 января 1996 года она потребовала вывода военнослужащих с острова, после чего греческие военнослужащие покинули остров и забрали свой флаг. 

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