Сильный снегопад в Баку и гололед на дорогах привели к цепной аварии в Сабунчинском районе. Как сообщает Report, на территории поселка Забрат произошло тяжелое ДТП, в результате которого столкнулись 4 автомобиля.

Из-за гололеда водители потеряли управление и автомобили столкнулись. В результате пострадали 8 человек, четверо из них являются членами одной семьи. Это – Магеррамов Джалил Бабек оглу 1990 г.р., Магеррамова Махнур Таир гызы 1986 г.р. и их 2-летний и годовалый сыновья Джавид и Саид Магеррамовы.

Находившиеся в другом автомобиле Гасымова Нахида Шафи гызы 1968 г.р., ее дочь Магеррамова Шабнам Бабек гызы 1989 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

В результате аварии также пострадали Абдуллаев Расим Ахмед оглу 1980 г.р. и Рзаев Кямран Дильгям оглу 1996 г.р.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Государственной дорожной полиции.