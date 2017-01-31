 

Цепная авария в Баку много пострадавших

 

Сильный снегопад в Баку и гололед на дорогах привели к цепной аварии в Сабунчинском районе. Как сообщает Report, на территории поселка Забрат произошло тяжелое ДТП, в результате которого столкнулись 4 автомобиля.

Из-за гололеда водители потеряли управление и автомобили столкнулись. В результате пострадали 8 человек, четверо из них являются членами одной семьи. Это – Магеррамов Джалил Бабек оглу 1990 г.р., Магеррамова Махнур Таир гызы 1986 г.р. и их 2-летний и годовалый сыновья Джавид и Саид Магеррамовы.

Находившиеся в другом автомобиле Гасымова Нахида Шафи гызы 1968 г.р., ее дочь Магеррамова Шабнам Бабек гызы 1989 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

В результате аварии также пострадали Абдуллаев Расим Ахмед оглу 1980 г.р. и Рзаев Кямран Дильгям оглу 1996 г.р. 

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Государственной дорожной полиции.

1142 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 0° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / 0°
3 Фев 4° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

В Азербайджане 5100 зарегистрированных СМИ
В Донбассе ранен российский репортер
Мятежники казнили российских пилотов
Цепная авария в Баку много пострадавших
В Азербайджане поднимутся цены на бензин (Премиум) через несколько часов
Греческие корабли приблизились к турецкому острову Возникла напряженность
Сотрудников ФСБ обвинили в работе на ЦРУ громкое дело
В Словении начали организовывать туры «по стопам Мелании Трамп»
Навальный будет судиться с НТВ
В России ввели налог на снег и дождь
Трамп продолжит политику Обамы по защите секс-меньшинств
Ганимат Захид вымогал деньги у этих чиновников список имен
США отправили курдам в Сирии бронеавтомобили
Трамп все же приедет в Британию
После указа Трампа: изменения коснулись и граждан Азербайджана заявляет посольство США
В Азербайджане могут отменить пенсионный возраст комментарий эксперта
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с Колокольцевым
Азербайджан не готов к ЕАЭС оценка эксперта
ООН требует освободить арестованного судью Международного суда
В Австрии запретят ношение никаба
80 часов трансляций с Исламских игр в Баку Что увидит телезритель?
МИД Казахстана о заявлении российского генерала против Азербайджана эксклюзив
Повлиял ли указ Трампа на граждан Азербайджана? Посольство США обещает дать ответ
Иран ответил санкциями на указ Трампа
Почему дали 8 лет тюрьмы из-за 70 манатов Отвечает суд